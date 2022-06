Ferrari: per un evento di solidarietà arriva la F8 Tributo

Ferrari si unisce con la Marina Militare per un evento unico di solidarietà, in supporto dei diversamente abili. La giornata ha come luogo di svolgimento Taranto, ma ancor più precisamente l'Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi, sul cui ponte è stata portata una Ferrari. La supercar protagonista, salita a bordo della storica nave, è la F8 Tributo, recentemente guidata da Fabio Barone, pilota conosciuto per i tanti record a bordo delle auto di Maranello, nonché Presidente del Ferrari Club “Passione Rossa”.