Clamoroso in autostrada: tre ragazze ballano in mutande e reggiseno

Il caldo dà alla testa, così si dice. E a guardare le immagini che stanno spopolando in rete non si può che affermare che il detto sia vero. Tre giovani e disinibite ragazze si sono messe in mostra in autostrada: bloccate in coda come tutti gli altri automobilisti e camionisti, hanno deciso prima di sporgersi dai finestrini e poi di salire sul tetto della vettura su cui viaggiavano e di esibirsi in mutande e reggiseno. Al momento non è dato sapere in quale tratta autostrade si sia svolta la scena, quello che è certo è che le giovani sono diventate le regine del web.