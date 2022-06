Cataldi, vacanze in famiglia tra un giro in Ferrari e un gita a Londra

Dopo la fine della stagione, per tutti i calciatori è arrivato il momento di godersi le vacanze. Lo stereotipo impone che tutti, o quasi, scelgano le località balneari più famose, come Ibiza e Formentera. In molti tra coloro che hanno già messo su famiglia, non disdegnano il mare, sebbene qualcuno sui social, spesso e volentieri, mostri qualche attività alternativa. Come Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, immortalato insieme al figlio Tommaso su una Ferrari nella cornice del circuito di Vallelunga.