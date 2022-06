Piccolo inconveniente per Lady Cassano: al ritorno da Milano le si ferma l’auto

Per Carolina Marcialis , moglie dell’ex calciatore Cassano, sembra essere appena passata una notte “di fuoco”, se così si può definire. L’atleta, infatti, nelle sue Instagram stories , dove condivide con i suoi follower la sua vita fra sport, shooting, relax e figli, ieri era in partenza in macchina da Genova direzione Milano con, presumibilmente, un suo amico, Nicholas Marcialis , gestore di una ditta di edilizia. Sulla via per rincasare però, la sportiva ha avuto un problema con l’auto che per un po’ l’ha lasciata a piedi, chiedendo poi aiuto sul social con una storia.

Una lunga nottata

Arrivata a Milano in serata, prima che la vettura le desse problemi, Carolina si è goduta le strade della città meneghina in compagnia dell’amico. Le storie Instagram pubblicate da lei, che vanta quasi 200.000 mila followers, raccontano una serata tranquilla in cui passeggiata a Corso Garibaldi e del buon cibo al ristorante argentino hanno fatto da protagoniste. Dopo la piacevole serata, è arrivato il momento di tornare a casa. Ad un certo punto, però, le cose non sono andate nel verso giusto. Causa un intoppo all’auto, la Marcialis è rimasta a ferma per un po’ insieme al suo compagno d’avventure, postando una storia su Instagram dove chiede a qualcuno di raggiungerla nella zona dell’aeroporto Orio al Serio, per aiutarla con i cavi. Tutto poi è andato nel verso giusto e dopo un po’ di tempo fermi, sono ripartiti alla volta di Genova, viaggiando fino all’alba. Come si dice? Tutto è bene quel che finisce bene.

