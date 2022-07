Parcheggia l'auto in spiaggia: il motivo? Doveva pescare

In molti ancora stentano a comprenderlo: è vietato parcheggiare l'auto in spiaggia. Già le specifiche ordinanze comunali proibiscono tale pratica, ma c'è anche il Codice della Navigazione a indicare le severe sanzioni pecuniarie che possono riceve coloro che trasgrediscono. Come successo la notte dello scorso 30 giugno a Mondragone, in provincia di Caserta.