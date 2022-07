Khalilah il gioiello dei mari è a Genova: ecco il superyacht dorato dal prezzo da sogno

Chiunque si imbattesse in Khalilah sicuramente ne rimarrebbe folgorato perché di certo è uno yacht che salta subito all’occhio e sul quale tutti farebbero volentieri anche solo un piccolo giro. È stato varato nel lontano 2015, precisamente nel cantiere americano Palmer Johnson e adesso si trova nelle acque italiane, precisamente a Genova , pronto per essere venduto al prezzo (esorbitante) di 28 milioni di euro . Uno yacht non accessibile a tutti.

Khalilah: come si presenta

Lo yacht, oltre ad avere la particolarità di essere totalmente dorato, è stato realizzato in fibra di carbonio e alluminio e il suo peso è di 490 tonnellate. In termini di grandezza, il suo ponte di poppa ha un’ampiezza di 110 metri quadrati. Passando alle prestazioni, per quanto riguarda la velocità, Khalilah può raggiungere una velocità massima di 26 nodi e inoltre può ospitare un massimo di 12 persone in 5 cabine, escluso l’equipaggio che si compone di 9 membri.

La particolarità della vendita di Khalilah è che esso viene venduto con un tender d’oro personalizzato di circa 7 metri. Un vero e proprio gioiello che però ha un costo veramente elevato e che, ovviamente, non è accessibile a tutti, se non a gente facoltosa. Questo perché il suo prezzo è di 28 milioni di euro, una cifra altissima. Ma c’è una novità: Khalilah può essere anche noleggiato (per il momento) al prezzo di 225 mila euro a settimana.

