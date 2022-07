Mercato auto usate: prezzi in calo nel 2022

Con il difficile periodo storico che stiamo vivendo, tra pandemia, guerra e rincari generali a seguire, è sempre utile fare una panoramica dei prezzi, specialmente per chi si appresta a fare acquisti. Da Carvago ce ne arriva una sul fronte delle auto usate , che mostra come dopo un anno di crescita quasi ininterrotta dei prezzi, stiano iniziando ad abbassare . Un dato che sorprende, considerato il forte trend inflazionistico osservato in molti Paesi europei.

Auto rubate, allarme in Campania: è la regione più pericolosa in Italia

Le auto usate in Europa

Dati alla mano, in tutti i mercati Carvago, i prezzi dei veicoli usati fino a 5 anni sono diminuiti nel secondo trimestre in Germania (-9,5%), Slovacchia (-7,9%), Italia (-6,6%) e Repubblica Ceca (-1,2%). L’unica eccezione è la Polonia, dove i prezzi hanno continuato a crescere, anche se molto più lentamente rispetto al trimestre precedente (+3,0 vs +13,7%). Per quanto riguarda la motorizzazioni, le auto diesel alternano momento di grande popolarità a cali, dal 65% in Slovacchia al 36% in Germania. Mentre i veicoli elettrici a batteria usati (BEV) rimangono un mercato di nicchia anche in Germania (2,1%), ma la loro quota cresce inversamente all'età dell'auto. Per i veicoli fino a 3 anni, la quota è del 4,5%. E in Italia? Qui si registra la stessa quota di BEV in questa fascia di età.

Mentre in Repubblica Ceca le auto elettriche non sono ancora esplose: la quota di BEV è del 2,1% tra i veicoli fino a 3 anni, rispetto al 3,9% della Polonia e al 2,6% della Slovacchia. C’è comunque da precisare che i dati della Slovacchia possono non essere del tutto attendibili, poiché molti veicoli pubblicizzati per la vendita si trovano in realtà altrove, in genere in Germania, e i venditori li importano solo quando un cliente effettua un ordine.

Il prezzo: la prima considerazione

“Quando ci si trova di fronte all’annosa situazione, se optare per un'auto nuova o acquistare un'auto usata, non si può certo evitare di considerare il prezzo di listino da sostenere nell'immediato. Anzi, sembra che ancora oggi questo sia l'ago della bilancia per i consumatori che li spinge verso il segmento dei veicoli usati - ha dichiarato Antonio Gentile, Country Manager di Carvago.com in Italia -. Anche se nel 2022, questi costano decisamente di più rispetto a un paio di anni fa, di fatto restano i meno costosi. L'aumento dei prezzi che ha interessato il mercato delle auto usate, infatti, non ha risparmiato quello dei veicoli di nuova immatricolazione. Oggi si spende molto per acquistare un'auto, e questo vale per qualsiasi tipo di veicolo si scelga”.

La situazione in Italia

Approfondendo la situazione italiana, si può affermare che l’incertezza generale ha paradossalmente contribuito a creare un ambiente favorevole per i consumatori disposti ad acquistare un veicolo usato, nonostante le prospettive economiche negative. Nel secondo trimestre sono scesi sia i prezzi che il chilometraggio. Continua il trend positivo per le citycar (Fiat Panda e 500 rispettivamente in prima e terza posizione), ma la presenza fissa in top 5 è occupata anche dai marchi premium tedeschi, come Volkswagen (la Golf al secondo posto tra le vetture), Audi BMW.

L'Europa è pazza delle bici: nel 2021 venduti 22 milioni di pezzi