Francia, c’è l’Autorumox: sanzioni per veicoli che fanno molto rumore

Controllare i rumori che si emettono in contesti abitati è qualcosa che si deve fare nel rispetto degli altri e dell’ambiente circostante. L’inquinamento acustico, causato da una elevata esposizione a suoni e rumori di eccessiva intensità, è un elemento di sicuro da non sottovalutare. Vige una regola, ossia la Legge quadro n. 447 secondo cui ci sono dei limiti riguardo i decibel consentiti oltre i quali non si può andare. Nonostante ci sia, non tutti la applicano. E soprattutto è molto difficile rilevarne i punti dove accade. In Francia però a quanto pare le cose stanno per cambiare con l’arrivo di Autorumox , il primo autovelox che invece di rilevare la velocità segna il rumore.

Autorumox: in arrivo nel 2023

La svolta della Francia è assai interessante. Autorumox sembra riuscire a capire dove ha origine il frastuono urbano, ecco perché gli è stato conferito questo nome. Il dispositivo dovrebbe cominciare ad essere ufficialmente usato dal 2023, cominciando da Parigi e nella regione dell’Île-de-France. Ma come funziona? Ebbene, il dispositivo tramite dei sensori in grado di analizzare l’onda sonora a distanza, riescono a capire il valore dei decibel che un veicolo in transito emana. Da anni le case automobilistiche, proprio perché le auto provocano un gran rumore, sono soggette a svariate limitazioni e, in questo caso, il valore limite per le auto è di 74dB. I controlli perciò ci saranno e non saranno pochi. Ma non saranno prese di mira solo le auto, bensì anche le sirene antifurto, gli arei di linea e, ovviamente, la musica nei locali. E chi violerà queste limitazioni incorrerà a delle sanzioni di 135 euro.

