Roma, è il Dybala Day: come arrivare all'EUR ed evitare le strade chiuse

Il giorno della cerimonia di presentazione di Paulo Dybala, che giocherà con la AS Roma dalla prossima stagione calcistica, è arrivato. Oggi 26 luglio 2022 ci sarà l’evento tanto atteso per il calciatore argentino, detto La Joya, e si svolgerà in una particolarissima location romana: il Colosseo Quadrato dell’Eur. In vista della serata, che ha come orario di inizio le 21:00, la Questura ha stabilito un piano di sicurezza e viabilità, con un impiego di più di 10 pattuglie della polizia locale del IX Gruppo già da questa mattina per affrontare la sicurezza stradale e tutti i servizi legati alla mobilità, al traffico e al pubblico. Saranno allestiti due maxi-schermi ai lati del Palazzo della Civiltà del lavoro per i tifosi della Roma.