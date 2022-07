Sportequipe e ICKX, ora i modelli sono acquistabili grazie a FCA Bank

DR è sleeve sponsor della Sampdoria per la stagione 2022/23

I numeri del gruppo molisano

Forte di una lunghissima esperienza nel campo dei finanziamenti, FCA Bank è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento nel settore automotive. Non solo per i modelli di Stellantis, come dimostra l'accordo con DR, ora esteso anche ai nuovi brand del Gruppo molisano. Annunciata congiuntamente da DR Automobiles e FCA Bank, l'estensione della partnership includerà nei servizi finanziari della banca anche i nuovi brand ICKX e Sportequipe, permettendo ai clienti di usufruire del finanziamento rateale, ma anche di strumenti innovativi come il PCP, soluzione flessibile e personalizzabile senza obbligo di acquisto.

Intanto, DR Automobiles continua a registrare aumenti per quanto riguarda la propria quota di mercato: nei primi mesi del 2022, il Gruppo ha fatto segnare una crescita del +168,2%, immatricolando 10mila vetture tra DR ed EVO. Ora il Costruttore molisano punta a fare ancora meglio, grazie ai due nuovi brand lanciati al Milano Monza Motor Show: Sportequipe e ICKX. Il primo avrà in gamma 4 Suv (di cui uno ancora inedito) e un pick-up, il secondo invece ha fatto il suo debutto con un fuoristrada da off-road estremo, il K2. Per tutti i modelli sopravvive la filosofia di DR, con ricche dotazioni di serie e prezzi accessibili.

FCA Bank e DR Automobiles Groupe: una partnership per servizi finanziari e mobilità