Schumacher, la moglie Corinna vuole traslocare a Maiorca in una villa con il ranch

Tutti conoscono la storia di Michael Schumacher , del suo amore e della sua dedizione per la Formula 1 e della tragedia che oramai 9 anni lo ha colpito lasciandolo per diversi mesi in coma farmacologico. Ma nonostante il suo forzato ritiro, chi fa la storia rimane nella storia. E adesso non solo è grande lui, ma lo è anche la moglie Corinna che da allora si dedica al marito con anima e corpo, non lasciandolo solo mai e fornendogli le migliori cure possibili nella loro casa a Gland dove ormai il pilota è confinato.

Non si sa molto della loro vita dall’incidente, eppure alcune indiscrezioni riguardo la compera di una villa a Maiorca sono trapelate dal settimanale tedesco Bunte. Sembra che Corinna sia intenzionata a trasferirsi sull’isola dove, pare, avrebbe già acquistato al prezzo di 3 milioni di euro circa un appezzamento di terreno con all’interno una serie di edifici fatiscenti e un mandorleto, da rifare per poter permettere il trasferimento e portare i loro cavalli che al momento sono in Svizzera e Texas.

Il presunto trasferimento

La rivista annuncia così il presunto trasferimento sull’isola: “La loro nuova vita a Maiorca”. Già nel 2018 la famiglia Schumacher aveva acquistato una grande villa al prezzo di 30 milioni per trascorrere le vacanze estive. Ora, il terreno che pare abbiano preso, si trova non molto distante da lì e dalla villa per gli ospiti e l’eliporto, con l’aggiunta della meravigliosa vista sul pare. Inoltre, l’appezzamento sarebbe vicino la città di Port Andratx, molto ideale per vivere con i cavalli dove la figlia Gina, campionessa europea e mondiale di reining, può continuare ad allenarsi.

Se tutto questo dovesse essere confermato ufficialmente, l’isola spagnola dovrebbe essere la nuova dimora del campione oramai in stato vegetativo. Anche se, purtroppo, di lui oramai si conosce il minimo indispensabile perché nessuno della famiglia fa trapelare moltissime informazioni. Schumacher ha da poco ricevuto (a luglio 2022) il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, ritirato con commozione dalla moglie Corinna.

