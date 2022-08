Corteggiatore di "Uomini e Donne" a 240 km/h con la moto: è polemica

Spavaldo e imprudente

Il "Cavaliere" partenopeo è in questi giorni nel pieno di una bufera mediatica per un video pubblicato sui social che lo ritrae ad altissima velocità a bordo della sua moto. Senza un minimo di prudenza si è infatti ripreso alla guida inquadrando il contachilometri che pian piano (ma neanche troppo) è arrivato a 240 km/h. In sottofondo una musichetta dalla melodia estiva, in primo piano poi un segno della vittoria, un cuore con le dita e un accenno di sorriso sotto al casco, come se Incarnato avesse appena compiuto un'impresa degna di nota. Immediati i commenti di indignazione da parte dei followers: "Spero sia tutto finto", "Una pessima caduta di stile", "Se non sei in pista sei un buffone. Metti a rischio le vite degli altri", sono quelli meno duri. Assurda anche la didascalia scelta dallo stesso Incarnato: "Mente e cuore", anche se qui di mente e di intelligenza sembrano essercene davvero poche.

