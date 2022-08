Lascia per sbaglio la figlia chiusa dentro l’auto: la salvano i carabinieri

Non è raro che si senta parlare di bambini abbandonati in auto con il rischio di soffocare ed episodi che, purtroppo, sono finiti in tragedia. I telegiornali sono pieni di queste notizie che derivano, il più delle volte, dall’irresponsabilità dei genitori e dalla loro poca attitudine ad essere madri o padri. Il caldo ha sempre mietuto delle vittime e la prima cosa da fare è stare sempre attenti a chi si lascia dentro l’abitacolo di una qualsiasi vettura e per quanto tempo lo si lascia, che siano animali o bambini. A volte però ci sono simili notizie che non derivano dalla superficialità di un genitore, bensì dalla semplice sfortuna. Come il caso di una bambina la cui madre ha chiuso accidentalmente all’interno della sua utilitaria a Monterotondo , scatenando un grande momento di panico e apprensione.

L’aiuto dei carabinieri

Il tutto è accaduto in Piazza Roma dove una signora, scesa dall’auto che aveva parcheggiato per parlare con un conoscente, ha dimenticato le chiavi nell’utilitaria che nel frattempo ha fatto scattare la sicura con dentro la figlia di 2 anni. Quando la 42enne si è accorta di non riuscire ad aprire lo sportello della macchina poiché bloccato, ha iniziato a preoccuparsi e agitarsi per la bambina all’interno che poteva sentirsi male a causa del caldo. Fortunatamente la donna è riuscita a farsi aiutare da alcuni carabinieri della Sezione Radiomobile che stavano passando per un controllo in zona, e che sono riusciti a rompere una parte del finestrino posteriore per poter sbloccare la chiusura. La madre è riuscita a riabbracciare la figlia che per fortuna era incolume. È proprio il caso di dire: tutto è bene quel che finisce bene.

