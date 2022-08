Parcheggio folle al supermercato: automobile incastrata nel muretto

Va dal benzinaio ma dimentica il freno a mano: il Suv finisce contro il guardrail!

L'arte del parcheggio imperfetto

Chi, lo scorso lunedì 1 agosto, era alla guida di questa automobile avrà forse avuto paura che il supermercato Iperal di Carate Brianza, nel comasco, sarebbe stato chiuso di lì a poco, perchè si fa davvero fatica a capire come è stato possibile parcheggiare in quel modo. Stando a vedere le immagini pubblicate dai Vigili del Fuoco, la DS 3 Crossback E-TENSE si è letteralmente incastrata su un muretto che divide il parcheggio dell’ipermercato alla strada. Proprio per la vicinanza della piazzola di sosta, oltretutto con diversi posti liberi (come appare sempre dagli scatti), non si riesce proprio a capire come sia stato possibile che la vettura sia finita in quel modo, scavallando anche un piccolo “scalino” tra il parcheggio e la banchina di terra leggermente in pendenza. Per fortuna l’accaduto non ha causato alcun ferito, mentre i Vigili del Fuoco sono stati fondamentali per scastrare l’automobile limitando al minimo i danni.