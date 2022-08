Batmobile fatta in casa: questo progetto è incredibile

Chi è che non vorrebbe guidare la Batmobile di Batman? Magari anche sfrecciando fra le strade di Gotham. Gli appassionati dei fumetti della DC non lo negano: è questo uno dei loro sogni nel cassetto. Ma piacerebbe sicuramente pure a coloro che di Batman conoscono poco, perché la sua auto, almeno quella rappresentata nei film, è qualcosa di veramente spaziale. Nel mondo molti si sono sbizzarriti a creare delle versioni di questa lussuosissima Batmobile, e pare che persino in India abbiano voluto mettersi alla prova. Infatti, una replica è stata costruita proprio da alcuni studenti di ingegneria dello Zeal Education Institute di Pune e il risultato è sorprendente.

La Batmobile indiana

Il progetto è stato finanziato proprio dal college e il design di quest’auto è veramente particolare. Di solito Batman gira con la sua Batmobile solo di notte, alla ricerca di villain da combattere. In questo caso però gli studenti hanno portato la loro costruzione fra le strade… in pieno giorno! Ma come hanno realizzato questa vettura? Anzitutto gli studenti hanno sviluppato un modello a grandezza naturale dell’auto, per poi vedere la sua realizzazione alla fine del 50esimo giorno. Il parabrezza della vettura è opaco e questo non permette a chi guida di vedere l’esterno. Passando alla parte anteriore, si trovano 4 pneumatici montati su due sistemi di sterzo aperto invertito, uguali a quelli della Batmobile della pellicola cinematografica. La parte posteriore, invece, ha un sistema di propulsione a reazione e 4 grandi pneumatici, e infine sul retro è stata montata un'ala. L’auto può ospitare 2 persone e, sopra il volante, è posizionato un gigante schermo. Per l’auto sono state utilizzate molte parti della Mahindra Xylo MPV, e il propulsore diesel proviene dalla Xylo, ed è da 2,6 litri. Questa replica di Batmobile ha come base una Mercedes-Benz Classe S W222.

Stranger Things, le 5 auto d’epoca più belle della serie cult di Netflix