Le vacanze dei piloti F1: mare per Leclerc e Sainz, Verstappen in discoteca

ROMA - È tempo di ricaricare le batterie per i piloti di Formula 1 , impegnati sin qui in una stagione emozionante e ricca di colpi di scena. Le vacanze non sarebbero potute arrivare in un momento migliore per Charles Leclerc , deluso dopo il Gp di Ungheria. Il monegasco, a bordo del suo nuovo yacht , sta costeggiano la Sardegna assieme con la sua fidanzata Charlotte. Relax anche per Carlos Sainz , che tra mare e golf, cerca di recuperare le energie per una seconda parte di stagione che di preannuncia altrettanto impegnativa.

Le vacanze degli altri piloti

L'estate non potrebbe invece avere un sapore più dolce per Max Verstappen, in testa alla classifica piloti. Per il campione del mondo in carica però è arrivato il momento di staccare e lo fa andando a un concerto del DJ Martin Garrix con la sua fidanzata Kelly Piquet. Amore tra le onde invece per Lando Norris, coccolato a Ibiza dalla modella brasiliana Luisinha Oliveira. Decisamente più avventurose le vacanze di Lewis Hamilton, che fa surf assieme al campione del mondo MotoGp, Fabio Quartararo. Natura e motori invece per Valtteri Bottas, che con la ciclista professionista e sua fidanzata Tiffany Cromwell, vola in Wyoming (Stati Uniti) per una sessione sullo sterrato con i quad.