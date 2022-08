Tra i diversi ambiti in cui purtroppo si nota una netta differenza tra nord e sud Italia c'è anche quello delle assicurazioni auto. Le polizze assicurative sono in netta crescita in tutto il paese, ma ci sono alcune regioni in cui si assiste ad un sostanziale incremento del prezzo medio, che in Italia ora si aggira intorno si aggira intorno ai 463,63 euro. La più costosa? La campania, che è anche la più pericolosa in tema di furti auto.