Elodie e Iannone, passeggiata a Lugano dopo i baci in Sardegna

Andrea Iannone ed Elodie continuano a far parlare di sé in questa calda estate 2022, che li vede sempre più protagonisti del gossip nostrano. Dopo le prime immagini diffuse a inizio agosto, che ritraevano il motociclista in Puglia insieme alla cantante - che si trovava in vacanza con l'amica Diletta Leotta - si susseguono nuovi avvistamenti della presunta coppia.