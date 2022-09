Il Signore degli Anelli, c’è veramente un’auto nel film?

Il mistero dell’auto

Nella sequenza in questione vediamo Frodo, l’hobbit protagonista della trilogia, e il fedele amico Sam abbandonare la Contea. Grazie alle inquadrature da lontano, gli spettatori più attenti non hanno potuto far a meno di notare una nuvola di polvere sulle strade in lontananza (in alto a destra delle foto): in molti hanno associato questo dettaglio alla presenza di una vettura che, indisturbata, viaggiava nell’immaginaria Terra di Mezzo (e con tanto di luce che riflette sulla carrozzeria e permette di intravedere una superficie metallica). Negli anni non sono mancati commenti relativi a questo errore, che ha fatto il giro della rete ed è arrivato fino alla produzione e al regista Peter Jackson, che ha fermamente smentito.

La riprova gli spettatori l’hanno avuta con l’uscita del Dvd originale: qui, infatti, non c’è alcuna traccia della nuvola di polvere e di tutti gli altri dettagli che facevano supporre la presenza di una vettura sulla scena. Questo ha alimentato le certezze dell’errore e della sua conseguente rimozione digitale. Errore che, alla fine, è stato ammesso dalla produzione e dal regista.

Stranger Things, le 5 auto d’epoca più belle della serie cult di Netflix