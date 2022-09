Ferrari Purosangue è prossima al debutto: arriva la data

Seppur il design del Ferrari Purosangue non sia più una novità grazie all’anteprima mostrata un po’ di mesi fa, la curiosità che ruota intorno a questo nuovo modello che porta la firma del Cavallino Rampante resta comunque alta. Tutto è pronto per la presentazione, l’hype sull’auto è decisamente alta. Resta solo da sapere l’appuntamento per scoprire tutti i suoi dettagli e finalmente si può segnare sul calendario la data.