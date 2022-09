La gamma E-TENSE di DS Automobiles approda all’Open d’Italia 2022

DS Automobiles fa il suo ritorno all’ Open d’Italia 2022 come Title Sponsor, dopo aver già partecipato – con grande successo – all’edizione dell’anno precedente. L’evento è arrivato alla sua 79° edizione, e nel panorama sportivo è visto come una delle competizioni di maggiore importanza a livello nazionale, dove oltretutto vengono mescolate eleganza, sportività e spirito green.

Esattamente come nel 2021 sarà il “Marco Simone Golf & Country Club” il luogo in cui si svolgerà l’Open Italia 2022; le date da segnare sul calendario sono dal 15 al 18 settembre, a Roma. In vista dell’evento, DS Automobile ha deciso di portare la sua gamma E-TENSE – composta dalla premiata DS 4 e dalla berlina DS 9 e dal Nuovo DS 7. Le auto saranno visibili proprio nel campo da golf, contorniate da tanto acceso verde che le renderà ancor più affascinanti. Potranno anche essere prese per un servizio shuttle esclusivo ed ecologico.

Attesa per il Nuovo DS 7

Molti occhi saranno sicuramente puntati verso il Nuovo DS 7 E-TENSE, l’unica auto fra le 3 a proporre tre motorizzazioni ibride plug-in con 225, 300 e 360 CV. Il DS 7 è caratterizzato da propulsori elettrificati, con un mix di eleganza e tecnologia. Questo modello è la rappresentazione propria dei valori della DS Automobiles, poiché incarna il savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica.

Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Automobiles Italia: “Siamo molto orgogliosi di prendere parte al DS Automobiles 79° Open d'Italia 2022, un appuntamento sportivo in perfetta sintonia con la nostra clientela alla ricerca di espressione personale e sempre più attenta all’ambiente. “

“È quindi il contesto ideale dove far conoscere al grande pubblico la nostra visione pionieristica della mobilità del futuro. Zero emissioni, zero rumore e zero vibrazioni: sono gli obiettivi che ci poniamo quotidianamente per realizzare vetture belle, innovative e rispettose dell’ambiente, gli stessi valori green che ogni giorno si vivono sui campi di golf. Dunque, un approccio vincente, confermato dai successi commerciali, che ci consente di guardare al domani con crescente fiducia e ambizione”.

