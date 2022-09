A 75 anni realizza il suo sogno: correre su una supercar a oltre 300 km/h

McKennie, all'Allianz rombano i motori della nuova Nissan GT-R

L'auto: una Nissan GT-R modificata

Come accennato, Barry Bigwood è l'orgoglioso cittadino sudafricano proprietario di una Nissan GT-R del 2012, ma non era soddisfatto dal possedere un'auto di serie. Pertanto, l'ha spedita in Inghilterra per farla modificare. Grazie a un nuovo albero, alle bielle e ai pistoni, il motore V6 ha ora una cilindrata di 4,1 litri, invece dei 3,8 standard. Anche le molle delle valvole sono state modificate per consentire alla giapponese di toccare gli 8.000 giri/min, i turbocompressori sono stati sostituiti e ora la macchina va a etanolo. Tutto ciò significa, secondo le stime di Bigwood, che il motore può erogare circa 1.200 cavalli. Per far fronte a questa potenza extra, anche la trasmissione è stata sottoposta a un'accurata revisione. Bigwood afferma che la GT-R, quando era ancora in Inghilterra, è stata sottoposta a un test di velocità e ha concluso lo sprint in poco meno di 10 secondi, tempo sufficiente, a quanto pare, per battere successivamente una Bugatti in una gara di accelerazione.

E così, Bigwood ha deciso che era giunto il momento di fare qualcosa di diverso con la sua GT-R. Ha deciso di guidare per poco più di 800 km fino all'aeroporto di Uppington, che ha una pista lunga quasi 5 km. Lì è riuscito a far correre la sua Nissan a 322 km/h. Il sogno si è realizzato. Ecco il video.