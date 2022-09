Napoli, tifosi del Liverpool buttano a terra due ragazzi sullo scooter

In sella a uno scooter senza vestiti: fermato e sanzionato dalla Polizia

Pericolo in scooter

Le scene riprese dai passanti e pubblicate poi sui social mostrano i disordini avvenuti in via Colombo. I colpevoli? Dei tifosi inglesi arrivati a Napoli per assistere alla sfida di Champions. Nei pressi dell’hotel Romeo, alcuni sostenitori del Liverpool si sono messi in strada cercando di fermare i motorini e gli scooter che transitavano in quel tratto, ovviamente usando metodi poco civili. In uno dei filmati sul web si vede un gruppo di inglesi fermare due uomini in sella al loro scooter dandogli una spinta e facendoli cadere a terra. Dalle immagini si vede chiaramente il mezzo giacere sull’asfalto e i due cercare di rialzarsi con fatica. Immediato l’intervento della Polizia di Stato che ha proceduto con l’identificazione degli ultrà (che verranno denunciati) e dell’Ambulanza per soccorrere i due malcapitati. Sulla sua pagina ufficiale, il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato i video dell'accaduto descrivendo le immagini come "violenza gratuita e indegna" da parte degli Hooligans.

