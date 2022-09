Vendeva auto ma lo Stato non ne sapeva nulla: maxi sequestro a Savona

Per l'ennesima volta un genio del fisco, suo malgrado, si prende i riflettori della cronaca. Per questo 70enne genovese la pacchia è finita: la sua società, con patrimonio milionario, commerciava automobili ma lo Stato ne era all'oscuro. Per questo la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro di quasi 3 milioni di euro.