Napoli, torna la Ztl in Piazza Dante ma c'è già chi chiede l'abrogazione

Attenzione cittadini di Napoli , da oggi torna la Ztl nella zona di Piazza Dante . A renderlo noto è stato proprio il Comune partenopeo attraverso una nota pubblicata ieri 14 settembre sul sito ufficiale. Il provvedimento entra in vigore da subito ma verrà reso effettivo in due fasi, una di pre-esercizio e poi di attivazione totale.

"A partire da giovedì 15 settembre 2022 è prevista la riattivazione, in fase di “pre-esercizio”, del varco telematico di controllo dell’accesso alla ZTL di Piazza Dante. Al fine di consentire ai cittadini di avere piena conoscenza del dispositivo il varco sarà presidiato dagli agenti della Polizia Municipale mentre gli automobilisti che varcheranno l’accesso durante i quindici giorni di durata del pre-esercizio non incorreranno in sanzioni.



Dal 1° ottobre 2022 il varco sarà pienamente attivo e chi vi accederà, senza relativo permesso, verrà sanzionato".

Sciopero bus, metro e treni venerdì 16 settembre: info e orari

Problemi in arrivo per il traffico?

Questo è il comunicato comparso sul sito del Comune di Napoli, il quale avvisa tutti i cittadini del provvedimento anche se già si fanno sentire i primi pareri contrari. La Commissione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli, presieduta dal consigliere Nino Simeone, ha inviato oggi un documento al sindaco Gaetano Manfredi, all'Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza e all'Assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Jesu per chiedere l'abrogazione della Ztl. Ecco alcuni tratti della richiesta:

"La Commissione all’unanimità ritiene opportuno rappresentarvi la propria preoccupazione per le enormi ricadute che sicuramente ci saranno sul traffico in questo snodo di collegamento nevralgico della nostra città. I tanti cantieri che sono già aperti e che prossimamente si apriranno nelle zone limitrofe alla suddetta Ztl rischiano di diventare, insieme alla riattivazione della Ztl di piazza Dante, la tempesta perfetta per bloccare definitivamente il traffico nel cuore della città".

Multe in Italia: le città che hanno incassato di più nel 2021