Dimentica il barbecue acceso durante la partita: 11 auto carbonizzate

Non c'è niente di meglio di un bell'hamburger e una birra fresca durante una partita di rugby, soprattutto negli Stati Uniti dove questi match sono fortemente sentiti dai tifosi. La tensione per le sfide però può giocare brutti scherzi, come è accaduto lo scorso 11 settembre durante Miami Dolphins - New England Patriots, con 11 autovetture diventate praticamente cenere all'esterno dello stadio.