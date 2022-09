Folle incidente di 1727, Jaguar distrutta: "Ho preso ancora il muro fratellì"

Il rapper Algero Corretini, conosciuto sui social come 1727 Wrldstar, è rimasto coinvolto in un nuovo incidente stradale. Sulla sua pagina Instagram ha pubblicato le foto di una Jaguar bianca presa a noleggio e danneggiata, con lui seduto sopra che si fa immortalare, per la gioia dei suoi follower. "Ho preso il muro fratellì, parte 2", ha scritto per poi aggiungere: "Dovete andare piano". Con il rapper c'era anche Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt. La telecamera dello smartphone riprende la strada e le risate tra i due, mentre nella storia successiva improvvisamente compare l'auto distrutta. Un sinistro che non ha avuto conseguenze gravi, i due sono rimasti illesi e per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli.