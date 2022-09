Icardi e Wanda Nara si separano: quali sono le supercar che dovranno dividersi?

Come succede per tutte le coppie “famose”, dove al centro non c’è solo il successo ma anche i soldi, la separazione comporta anche la “divisione dei beni”, che nel loro caso ammonterebbe a 60milioni di euro fra supercar, appartamenti e società. Spesso Icardi e Wanda sono stati visti a bordo di sfavillanti auto di lusso, perciò la domanda adesso è: come si divideranno questo incredibile patrimonio?