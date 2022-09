Napoli, mette il figlio piccolo alla guida di un’auto per riprenderlo con il cellulare VIDEO

All’irresponsabilità non c’è mai fine. Questo verrebbe da dire guardando il video postato da Francesco Borrelli , giornalista e Consigliere Regionale della Campania. Le immagini del filmato, pubblicate da Borrelli sul suo profilo Facebook come è solito fare, mostrano un bambino – che potrebbe avere fra i 10 e i 12 anni – alla guida di un’utilitaria a Cicciano, in provincia di Napoli .

Le parole di Borrelli

Nella didascalia del video sono queste le parole di Borrelli: “Sig. Borrelli, l’ennesimo bambino messo al volante di un’auto per le strade pubbliche. E’ accaduto a Corso Marconi di #Cicciano.” Tanti i commenti di utenti indignati che non si capacitano di come un adulto possa essere irresponsabile a tal punto da far rischiare un figlio, senza patente, mettendolo alla guida di un’auto che di certo non sa guidare correttamente. Un esempio veramente orribile.

