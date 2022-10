Mercedes Classe G, ecco il super fuoristrada di Gianluca Mancini

Alla Roma non è bastato il gol di Paulo Dybala al 34° minuto per assicurarsi la vittoria sul Betis Siviglia. Con le due reti al 40° e all'88° la squadra spagnola ha ribaltato l'esito dell'incontro, portandosi in testa alla classifica del gruppo C e condannando la squadra italiana alla sconfitta. Grande delusione per i giocatori di José Mourinho, i quali non hanno potuto fare altro che tornare a casa, ciascuno con la propria auto. Tra loro è spiccato Gianluca Mancini, difensore della Roma, che è stato avvistato mentre saliva a bordo della sua Mercedes-AMG G63. Un bolide a ruote alte dalle prestazioni elevatissime e dal prezzo folle.