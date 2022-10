Brutto incidente a Udine: a fuoco l'auto del calciatore bianconero

Quello che sta attraversando l' Udinese è un periodo che difficilmente i tifosi dimenticheranno. I 20 punti in classifica gli valgono provvisoriamente il quarto posto in classifica, un traguardo inaspettato ma meritato per una squadra che sta disputando un ottimo avvio di stagione. Nella scorsa notte però, l'euforia ha lasciato il posto alla preoccupazione per un bruttissimo incidente che ha coinvolto Walace a bordo della sua Audi .

Paura per Andy Carroll: brutto incidente con la sua Mercedes da 150mila euro

La dinamica

Nelle prime ore della notte di oggi 11 ottobre, il centrocampista ha perso il controllo dell'automobile di cui era alla guida nella città di Udine, in viale Venezia. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare, ma nei pressi di una rotonda, forse affrontata ad una velocità troppo elevata, la sua RS6 si è ribaltata prendendo improvvisamente fuoco. Il brasiliano è rimasto lucido ed è subito uscito dall'abitacolo, allontanandosi illeso dalle fiamme. immediato l'intervento dei soccorsi che, arrivati sul posto, hanno proceduto allo spegnimento dell'incendio e a trasportare in ambulanza il calciatore nel vicino ospedale di Santa Maria della Misericordia per sottoporlo ad accertamenti. Nelle prossime ore verrà chiarita l'esatta dinamica dell'incidente per capire cosa abbia portato l'automobile a ribaltarsi, forse un colpo di sonno o un'eccessiva velocità del conducente.

Folle incidente per Fratelì: il rapper 1727 Wrldstar distrugge la Jaguar: "Ho preso ancora il muro" VIDEO