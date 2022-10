Parcheggia 9 auto di fronte un'abitazione, la vendetta della residente è perfida!

Attenti a dove parcheggiate la vostra (o le vostre...) auto . Perché potreste subire una "vendetta" amarissima. Come è avvenuto negli Stati Uniti , in una storia diventata virale sul social Reddit, in cui una donna si è scagliata a suo modo contro 9 auto parcheggiate di fronte la sua abitazione.

Aveva il vialetto privato, ma non lo usava

A provocare la "vendetta" sono state 9 auto parcheggiate in strada, tutte dello stesso proprietario che preferiva tenerle nel viale di fronte all'abitazione della signora invece di usare il suo vialetto privato. Le vetture però restavano lì ferme per settimane, di cui 2 proprio di fronte all'uscita di casa della donna, che quando rientrava a casa non riusciva a parcheggiare comodamente la propria macchina."I miei vicini hanno 9 auto in totale parcheggiate in strada - ha raccontato la protagonista della vicenda -. Parcheggiano sempre 2 di quelle auto davanti a casa mia e non le spostano per tutta la settimana. Abbiamo un regolamento nel quartiere che prevede di non lasciare l'auto parcheggiata per più di 48 ore nello stesso posto". Il loro vialetto privato, che può ospitare fino a 4 auto, è sempre vuoto. "Mi hanno detto che non gli piace lasciare il vialetto con le auto perché sembra di cattivo gusto. Oltre la metà delle vetture non le usano nemmeno".

Sono stati notati dei lavori abusivi...

Ed è così che la donna ha deciso di vendicarsi. Ha infatti notato dei lavori di costruzione sul retro della proprietà del suo vicino e li ha segnalati consapevole che fossero lavori effettuati senza regolari permessi. Dopo un anno di attesa, ecco la sorpresa. "Ho notato che i miei vicini hanno demolito la parte abusiva dei lavori la scorsa settimana. Nel nostro isolato si è sparsa la voce della presenza di un ispettore cittadino che si trovava in zona per controllare che tutto tornasse come all'origine. In base ai materiali e alla manodopera che hanno utilizzato per la loro costruzione, credo che abbiano buttato più di 100.000 dollari".

