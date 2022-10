smart #1, pre-ordini al via: ecco quanto costa

In Italia arriverà non prima del 2023, ma intanto tutti coloro potenzialmente interessati a nuova smart #1 potranno rendere noto il loro interesse attraverso la fase di pre-ordini del Suv urbano che promette di inaugurare un nuovo corso per la Casa tedesca.

Il voucher è interamente rimborsabile qualora non si volesse procedere con la conferma dell'ordine. smart #1 ( qui trovi i modelli del marchio sul mercato dell'usato ) verrà proposto anche con formule di noleggio a lungo termine, in un'offerta curata da ALD .

Tre versioni: Pro+, Premium e Brabus

Tre le versioni disponibili, con la Pro+ a rappresentare il modello d'ingresso: il listino prezzi parte da 40.650 euro. Ricca la dotazione di serie, per gli Adas di Livello 2 avanzato, come per l'infotainment connesso su schermo da 12,8 pollici. Le soluzioni di ricarica prevedono il caricatore di bordo da 7,4 kW in CA, 150 kW la potenza massima di ricarica in CC.

La batteria da 66 kWh permette un'autonomia dichiarata di 420 km e alimenta un motore elettrico da 272 cavalli di potenza di picco. Vivaci le prestazioni, lo scatto da zero a cento orari vale 6"7, limitata a 180 km/h la velocità massima.

L'alternativa smart #1 Premium ha un listino a partire da 44.150 euro e dichiara un'autonomia di 440 km, a fronte delle medesime prestazioni e motore della Pro+.

Top di gamma, da 48.150 euro, la #1 Brabus, da 400 km di autonomia e un fulmineo 0-100 km/h da 3"9: il merito è del doppio motore per 428 cavalli di sistema . Comuni le caratteristiche di batteria, per potenza e soluzione di ricarica.