Roberto Baggio, l'autografo più insolito: firma una Fiat Panda

Roberto Baggio ha regalato ad un suo fan un autografo insolito. L'ex numero dieci ha incontrato un tifoso in una strada di campagna e di fronte alla richiesta di lasciare la sua preziosa firma sul cofano e la portiera di una Fiat Panda, non ha saputo dire di no. Baggio, divertito e incuriosito dall'insolita proposta, si è prestato ad accontentare il suo fan, che nel frattempo ha ripreso la scena, postandola sui social.