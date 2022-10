Perché "rovinare" una Ferrari Monza SP2 con un tuning?

Alle personalizzazioni di Mansory ci siamo abituati, e sappiamo bene che l’azienda tedesca ha un debole per i tuning di lusso, esaudendo le richieste (talvolta impossibili) dei clienti. Un progetto ampio, che prende il nome di " Mansory Bespoke ”, indipendente dal programma di personalizzazione del tuner. Nasce così Ferrari Monza SP2 by Mansory , il primo modello di Bespoke: un esemplare modificato ad hoc per il cliente , che non ha limiti di scelta e può decidere di intervenire in ogni aspetto della vettura, o solo in alcuni.

Gli interventi

In questo caso particolare, il proprietario della Monza SP2 (che ricordiamolo, è una delle Ferrari più costose in assoluto, parte da 1,6 milioni di euro) ha voluto modificare gli esterni. Il Rosso Corsa è il colore scelto per la carrozzeria, abbinato a una striscia da corsa nera e a inserti in fibra di carbonio. Nero, invece, per cupolino e sedile, accompagnato da cinture di sicurezza rosse. E ancora rosso per le calotte degli specchietti retrovisori esterni (in fibra di carbonio), il diffusore posteriore e le prese d'aria anteriori. In basso, sguardo sui cerchi in lega da 21” all’anteriore e 22” al posteriore, con pneumatici 275/30 ZR21 e 335/25 ZR22. Gli aggiornamenti non finiscono qua perché Mansory, su richiesta, ha messo mano anche al V12 6.5 della Ferrari Monza SP2, che ora eroga 830 CV e 740 Nm di coppia grazie al nuovo impianto di scarico.

