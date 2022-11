L’auto rubata a Kim: che modello è e quanto costa

A Posillipo, quartiere tra i più belli ed esclusivi di Napoli, è stata rubata l'auto della moglie di Kim Min-jae. La vettura, una Fiat 500 di lusso, era stata parcheggiata in strada. Sono in corso indagini per verificare le responsabilità del nuovo furto che arriva a distanza di pochi giorni da quello che ha coinvolto Kvicha Kvaratskhelia. Il prezzo della nuova 500 parte da 17mila euro per la versione base, dotata di molte tecnologie moderne con allestimenti in grado di connettere i più diffusi dispositivi tecnologici, come smartphone, iPod e altri lettori multimediali, in modo da permettere di effettuare telefonate, riprodurre musica, leggere e scrivere sms e tanto altro dovunque ci si trovi. Bluetooth, navigatore satellitare integrato e sistema Start&Stop sono solo alcuni degli optional disponibili.