Quattordicenne muore travolto dal tram: stava andando in bici a scuola

È una mattinata davvero triste a Milano , dove stamattina intorno alle ore 8 un ragazzino di 14 anni ha perso la vita mentre si dirigeva a scuola in bicicletta. Stava attraversando i binari quando il tram lo ha travolto in via Tito Livio, in zona Calvairate. Il sindaco Beppe Sala ha indetto il lutto cittadino.

La ricostruzione

Una notizia che non vorremmo mai leggere, quella di una vita spezzata a soli 14 anni. Luca Marangoni stava pedalando sulla sua bicicletta diretto a scuola come ogni mattina quando alle 8.15 circa in via Tito Livio è stato travolto dal tram della linea 16 mentre attraversava i binari. Secondo la ricostruzione effettuata tramite i racconti dei presenti, un altro ragazzo in bicicletta avrebbe proseguito dritto, mentre Luca avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra proprio nel momento in cui passava il mezzo. L'autista ha tentato di frenare suonando anche la sirena ma non c'è stato nulla da fare: il conducente è ancora sotto shock in ospedale.

Il Sindaco Beppe Sala ha annullato tutti gli impegni pubblici e ha annunciato il lutto cittadino per la giornata di oggi: "Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino".

Il Governatore Attilio Fontana ha commentato: "Una notizia straziante. Una di quelle notizie che non vorresti mai ascoltare. Ora è il momento del raccoglimento e della preghiera. Da padre, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, mi stringo ai familiari condividendo il loro immenso dolore".

