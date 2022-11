Totti e Noemi centauri col T-Max: ecco quanto costa lo scooter dell'ex di Ilary Blasi

Una nuova vita per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è rimasto sotto i riflettori del gossip per tutta l'estate in seguito alla separazione dalla moglie Ilary Blasi e al fidanzamento con la nuova compagna, Noemi Bocchi. I paparazzi non si lasciano sfuggire una foto della coppia, come dimostrano le immagini che la rivista Chi ha pubblicato della loro nuova casa in zona Roma nord. Ma oltre all'attico dei Parioli, Chi è riuscita a pizzare i due in sella alla TMAX dell'ex numero 10 giallorosso.