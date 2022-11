Multe, ad Arezzo spuntano gli occhiali a infrarossi per leggere targhe

Altro che autovelox, ad Arezzo la Polizia municipale è avanti anni luce rispetto a ogni altro comune italiano. La novità non piacerà agli automobilisti che hanno il vizietto di spingere un po' troppo il piede sull'acceleratore: occhiali ad infrarossi per identificare immediatamente i dati della vettura incriminata .

L'idea

Il progetto pilota è stato presentato in Comune e si prospetta come una vera svolta a livello mondiale. Luigi Ferraro, direttore commerciale del gruppo Lab Consulence ha dichiarato: "Si tratta di un progetto innovativo e siamo sicuri che lo strumento stravolgerà in senso positivo l'attività della polizia municipale. La nostra idea necessità tuttavia di una sperimentazione sul campo. Il progetto seguirà tre fasi nella sua evoluzione, dal basso fino alla versione più evoluta".

Il funzionamento degli speciali occhiali è stato spiegato da Aldo Poponcini, comandante della Polizia municipale: "I dati vengono proiettati sul visore dell'agente che controlla e può decidere se multare oppure no. La stampante di cui è dotato lo strumento permetterà di avere subito la sanzione pronta. Con la versione finale si arriverà alla notifica digitalizzata".

Quanto costa il kit? Ben 1.000 euro l'uno. La sperimentazione avrà inizio il 1 dicembre in zone ad elevata criminalità.

