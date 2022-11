Chi è Domizia Castagnini, la fidanzata di Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia è un uomo sereno e innamorato. Dal diverso tempo al fianco del motociclista c'è Domizia Castagnini . I due convivono a Pesaro insieme al loro cane Turbo. Domizia ha 29 anni, è nipote dell'ex calciatore della Juve Gianfranco Leoncini ed è una fashion buyer: si occupa dell'acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come Pecco , i due si conoscono dall'infanzia, ma solo sei anni fa hanno scoperto di provare qualcosa di più l'uno per l'altra. Per un periodo Bagnaia e Domizia hanno vissuto separati visto che lei ha completato i suoi studi a Milano: quando poi ha trovato lavoro a Pesaro lui l'ha seguita. La ragazza è molto apprezzata su Instagram, dove può contare su oltre 47mila follower.

Il grande amore per Bagnaia

Il rapporto tra Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini si è rafforzato ancora di più durante gli anni della pandemia: la convivenza 24su24 non ha scalfito in alcun modo la relazione. In un'intervista la ragazza ha confidato: "I primi due anni in MotoGP nel team Pramac non sono stati semplici. Era difficile trovare un modo per farlo distrarre o tirarlo su di morale, questo era il mio ruolo più importante. Nel nostro rapporto non c’è mai stato un particolare cambiamento, però quando il tuo compagno si realizza professionalmente, inizia ad essere una felicità per la coppia. Io ho sempre avuto una grande stima per lui: vederlo felice, vedere come realizza i suoi sogni, è una soddisfazione anche per me".