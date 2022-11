Non tutti sanno che in Italia c'è una multa che può arrivare fino a 100mila euro

Obbligo gomme invernali: quanto costa la multa e da quando bisogna usarle

Un guaio da 100mila euro

La multa per guida pericolosa punisce ad esempio chi partecipa a gare di velocità senza alcuna autorizzazione, ma non solo. Nella categoria rientrano anche comportamenti come mettersi al volante in modo avventato, senza prestare attenzione e il guidare utilizzando lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo simile. Le sanzioni rigua possono variare da 87 a 345 euro per mancata regolazione della velocità quando vi siano ragionevoli motivi per farlo e da 42 a 173 euro per qualsiasi altra ipotesi. Ma allora cosa bisogna combinare per ricevere un multa così pesante? Si tratta proprio delle corse di velocità non autorizzate, la cui partecipazione o organizzazione viene punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25mila a 100mila euro.

Fermato Radja Nainggolan: ancora guai alla guida