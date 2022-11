Bonhams accende i circuiti di F1: dal 2023 aste sulla griglia di partenza

Novità all'orizzonte: la casa d'aste Bonhams , che proprio poco tempo fa aveva messo in vendita la Ferrar F2003-GA di Michael Schumacher, ha deciso di avere una collaborazione proprio con il Circus , per potersi “immettere” ancor di più nel mondo della Formula 1. L'accordo fra i due vedrà la firma specializzata come Official Auction Partner del Formula 1 Paddock Club dal 2023 .

Bonhams si dedicherà alle aste di lotti e autovetture che sono stati protagonisti in Formula 1, ma si occuperà anche di veicoli presenti in altri sport motoristici. Ma c'è un di più: quel che è in programma è una serie di eventi che avranno luogo proprio sulla griglia di partenza dei circuiti, e uno dei primi sarà l'evento finale della prossima stagione con un'asta che sarà fatta sul circuito di Yas Marina in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi.

Aste in giro per il mondo

Maarten ten Holder, amministratore delegato di Bonhams Collector Cars si è così espresso: “La Formula 1 è il più grande spettacolo di corse sulla Terra e siamo lieti di diventare il suo partner ufficiale per le aste. Condividere l’ineguagliabile passione di Bonhams per le auto sul palcoscenico più grande possibile è una prospettiva allettante. La nostra collaborazione con F1 e F1 Paddock Club si basa sul nostro patrimonio di gestione di importanti auto da corsa e segna la fase successiva nella trasformazione del marchio Bonhams Collector Cars. Non potremmo essere più entusiasti di lanciare questa storica collaborazione”.

Da aggiungere che Bonhams si fa il nome anche per aver venduto l'auto da F1 più costosa di sempre ad un'asta. Stiamo parlando della Mercedes-Benz W196 del 1954 guidata da Juan Manuel Fangio e vincitrice del Gran Premio di Svizzera e Germania. Insomma, questo nuovo accordo farà sicuramente esplodere i circuiti e darà anche modo alle gare di essere ancor più accattivanti.

