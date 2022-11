Roma, multe fatte per sbaglio nella ZTL: ecco quali verranno annullate

Roma Servizi per la Mobilità si scusa. Dopo un errore per alcune sanzioni per transito scolastico in Ztl, il servizio ha dichiarato che quest'ultime saranno annullate in autotutela per i passaggi avvenuti fra il 12 e il 30 settembre 2022. La “colpa”, se così può essere, dovrebbe ricercarsi in un disguido informatico per cui un numero limitato di vetture, per le quali Roma Servizi per la Mobilità aveva dato una proroga del permesso dal 12/9 al 30/10, sta in questi giorni ricevendo i verbali di accertamento.