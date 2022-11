L'Arabia Saudita batte l'Argentina e il principe premia tutti con le Rolls Royce

Come ogni Campionato Mondiale di Calcio che si rispetti ci sono nazionali favorite alla vittoria rispetto ad altre. Oltre ad essere sotto gli occhi dei riflettori per le fortissime polemiche sociali però, quello che si sta giocando ora in Qatar è un Mondiale estremamente particolare perchè finora molti pronostici sono stati ribaltati sul campo. Uno su tutti quello relativo al match tra Arabia Saudita - Argentina che si è giocato lo scorso 22 novembre e termianto con la clamorosa vittoria degli asiatici. Per questa vittoria inaspettata, il principe bin Salman Al Saud ha promesso ai suoi calciatori un regalo costosissimo...