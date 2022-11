Lancia Pura Zero, nuovo stile e logo per le auto del futuro

"Modernità" nè è la parola chiave, dal design al logo scomposto, ecco la Lancia del futuro e le sue caratteristiche sono chiarissime anche nel manifesto di stile Pur+Ra Zero. Nei prossimi anni arriverà la nuova Lancia Ypsilon ( 2024), poi nel 2026 sarà il momento della Lancia Aurelia , un suv elettrico di segmento C. Infine, nel 2028 ariverà la nuova Delta .

Eleganza italiana

Appartiene alla partita dei marchi premium, la Lancia che naviga insieme a DS e Alfa Romeo nel perimetro del Gruppo Stellantis.

Luca Napolitano ha sottolineato come il rinascimento del brand poggerà su parole d'ordine come emozione, Eleganza Italiana. Nel corso del Lancia Design Day, dalla Reggia di Venaria, in rassegna sono passate iniziative che porteranno Lancia a essere brand anche al di fuori del perimetro auto: linee di accessori, merchandising, collaborazioni importanti come quella con Cassina e un appuntamento alla Milano Design Week della prossima primavera già fissato.

Il nuovo stile

La squadra di designer diretta da Jean Pierre Ploué ha proposto, nella Lancia Pu+Ra Zero delle idee di stile che rileggono i temi classici, attualizzandoli. Il "Calice" della calandra è immaginato come linee a led, poi superfici avvolgenti, sinuose e morbide definiscono i volumi del concept, fino a chiudere su una coda affilata, dove il punto focale sono i gruppi ottici. Riprendono linee circolari che sono state, tra gli altri, della Lancia Stratos. Sono soluzioni destinate a essere sui futuri modelli del marchio.

Dettagli dal teaser