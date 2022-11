Benzina, Diesel e GPL: dal 1° dicembre 2022 prezzi in aumento

Non sarà un Natale felicissimo, per gli automobilisti italiani, che si ritroveranno a fare i conti con la situazione vissuta fino a qualche mese fa. Parliamo del prezzo dei carburanti. Ci sono infatti importanti novità. Dal 1° dicembre 2022 i prezzi di benzina, Diesel e GPL torneranno a salire, a causa della fine dello sconto di 30,5 centesimi al litro - il noto taglio delle accise - varato dal Governo Draghi e in un primo momento confermato dal Governo Meloni. Una mossa che aveva avuto l'effetto di abbassare i prezzi dei carburanti, mitigando le conseguenze dell'inflazione. Ma a partire dal 1° dicembre lo sconto di 30,5 cent per benzina e gasolio e di 10,3 cent al kg per il GPL passerà rispettivamente a 18,3 cent/litro e 6,2 cent/kg.