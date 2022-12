Il jet di Elvis Presley va all’asta: ecco come volava la star del rock n' roll

Nei cieli come Elvis Presley ? Un’esperienza che si può provare, dato che uno dei (numerosi) jet privati del re del rock è finito all’asta , organizzata da Mecum a Kissimmee il 4 gennaio 2023 . Oltre alla cifra spropositata spesa per averlo, il futuro proprietario dovrà aprire il portafogli un’altra volta: l’aereo, infatti, ha bisogno di moltissimi interventi di restauro .

Dal 1962 a oggi

Si chiama Lockheed Jetstar, risale al 1962, e Elvis lo acquistò nel 1976 per 840mila dollari (oggi 795mila euro), una cifra stratosferica per l’epoca. Ovviamente oggi non ha nulla di particolare, con le innovative tecnologie a cui siamo abituati, ma negli anni ’70 faceva faville con i suoi pannelli in legno, sedili e moquette in velluto rosso e anche un videoregistratore e un forno a microonde a bordo. Perfettamente abbinato allo stile dell’epoca, ha poltrone girevoli con posaceneri estraibili integrati nei braccioli. Insomma, il mezzo di lusso per gli spostamenti di una star (e che star!).

Il Lockheed Jetstar, però, ha scarrozzato Elvis solo per un anno. Nel 1977 viene venduto, e da quel momento passa di proprietario in proprietario, dall’Arabia Saudita al New Mexico, dove attualmente risiede in condizioni tutt'altro che idonee al volo. I problemi? C'è un grosso buco nella fusoliera, i finestrini sembrano stare in piedi grazie al nastro adesivo, manca un pezzo di coda e anche alle ali sembrano mancare dei pezzi. I motori gemelli originari Pratt & Whitney sono stati rimossi, insieme ad alcuni degli indicatori della cabina di pilotaggio. Gli interni, al contrario, non sono messi così male, considerato che stiamo parlando di un veicolo di 60 anni e che per parecchio tempo è stato praticamente abbandonato a se stesso.

Non ci azzardiamo a fare ipotesi di acquisto, ma visto a chi apparteneva, è lecito aspettarsi che i collezionisti facciano a gara per accaparrarselo.

Chi ha lo yacht più grosso e lussuoso? La sfida tra Ronaldo, Beckham e...