Mr Bean e supercar: la sua McLaren venduta a oltre 12 milioni di euro

Siamo tutti abituati a ridere delle sue disavventure, tra facce buffe e imprevisti di tutti i tipi che gli rendono la vita impossibile, ma Mr Bean, nella vita reale Rowan Atkinson, è molto diverso da quello che si vede in tv. Tanto per cominciare, l'attore non viaggia davvero sull'iconica Mini verde e nera, ma anzi è appassionato di supercar tutt'altro che piccole ed economiche!

L'enorme successo che le avventure di Mr Bean ebbe nel 1990 diede il via alla grande carriera di Atkinson, il quale divenne immediatamente famoso in tutto il mondo, ma sopratutto molto ricco. Basti pensare che all'inizio della sua carriera, l'attore acquistò una Aston Martin V8 Vantage del 1977, seguita poi nientemeno che da una McLaren F1 da oltre 912mila euro con cui ha corso in diversi circuiti vincendo anche qualche trofeo. Il problema è che il vizietto della velocità l'ha portato a schiantarsi più di una volta proprio con la monoposto, per la quale sono state necessarie riparazioni molto costose (circa 1 milione di dollari). La vettura è poi stata messa in vendita nel celebre concessionario di David Clark a più di 12 milioni di dollari.