Lo sapevate che bestemmiare in auto è un reato?

Vivere in città è sicuramente molto stressante, soprattutto per chi ogni giorno si ritrova bloccato nel traffico. Asfalto dissestato, maltempo, lavori di manutenzione delle strade infinito, sono tanti i fattori che ogni giorno possono farci perdere le staffe al volante e qualche parolaccia di troppo può scappare. Attenzione però a non esagerare, perchè per chi bestemmia il Codice Penale assicura una multa molto salata.