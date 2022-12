Max Verstappen mette all'asta la sua Honda Civic Type-R GT: ecco quanto vale

Le aste su Catawiki regalano sempre qualche interessante sorpresa, e anche questa volta il sito non si smentisce, presentando tra gli oggetti in vendita l’auto privata del campione di F1 Max Verstappen. Si tratta di una Honda Civic Type-R GT, che il pilota ha guidato nel tempo libero durante la sua prima stagione da campione del mondo, e che già ha stuzzicato la curiosità di collezionisti e appassionati. Secondo le stime, la vettura ha un valore compreso tra 50.000 e 60.000 euro, e oltre all’illustre proprietario, ha dalla sua il fatto di essere in ottime condizioni. C’è tempo fino a lunedì 19 dicembre per accaparrarsela.